Allerta Meteo: oggi in Italia “rischio multicelle e supercelle, grandine grossa e vento forte”

Allerta meteo per tempeste con grandine grossa e vento forte: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 10 luglio, alle 8 di domani, giovedì 11 luglio 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per il Sud/Est della Germania, il Nord e Nord/Ovest dell’Austria, la Repubblica Ceca, l’estremo Est della Germania e la Polonia occidentale, principalmente per piogge molto intense, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento severe. Un livello 1 circonda il livello 2 per gli stessi rischi. Previsto inoltre un livello 1 per la Francia orientale, la Svizzera, il Nord/Ovest dell’Italia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento severe.

Infine, è stato emesso un livello 1 per la Svezia meridionale principalmente per piogge intense e in misura minore per grandine marginalmente grande, raffiche severe o tornado; un livello 1 per la Turchia per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento severe; un livello 1 per il Nord/Est dell’Ucraina e l’estremo Ovest della Russia principalmente per piogge intense e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda l’area di allerta che comprende Francia orientale, Nord Italia e Svizzera, “è possibile un mix di multicelle e supercelle con shear totale di 0-6 km che va da 15 a 25 m/s. La copertura delle tempeste sarà inferiore rispetto alle regioni più a Est e con minore CAPE, risultando in una minore minaccia complessiva di piogge intense. Saranno comunque possibili raffiche di vento severe e grandine di grandi dimensioni. La minaccia di grandine molto grande sarà limitata nelle supercelle da una combinazione di profili di CAPE più stretti e uno strato secco/stabile che inizia a 500 hPa“.

