Allerta Meteo per il concerto di Taylor Swift a Milano, fan in fila sotto la pioggia

Cresce l’attesa per il grande concerto di Taylor Swift a Milano, in programma nel weekend in due serate, domani e dopodomani allo stadio San Siro. I fan sono già in fila sotto la pioggia per il merchandinsing e temono che il maltempo rovini la festa, ma su Milano non dovrebbe piovere nè sabato sera nè domenica sera, mentre forti piogge sono attese questa sera. Intanto oggi l’artista americana con un post su Instagram ha detto di non vedere l’ora di esibirsi a Milano, dove il suo The Eras Tour fa tappa nel fine settimana davanti a 130mila persone provenienti da tutte le parti del mondo.

Questo tour – scrive la popstar – “ha portato con sé tante prime volte… per esempio, non ero mai stata in Svizzera e questo posto è incredibilmente bello e ho apprezzato molto di potermi esibire davanti a due folle meravigliose a Zurigo. E’ abbastanza strano pensare che siano rimaste solo 7 città in questa parte europea del tour. La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!!“.

Un entusiasmo contagioso, che ha caricato ulteriormente gli Swifters già arrivati in città per i due show evento, che in decine questa mattina – sotto la pioggia battente – hanno fatto la fila davanti alla bancarella del merchandising ufficiale, già installata di fronte a San Siro, per accaparrarsi un memorabilia dell’evento, che riporta la superstar in Italia a 13 anni dalla sua ultima esibizione nel nostro Paese.

Le previsioni meteo per il concerto di Taylor Swift

Secondo le nostre previsioni meteo, al concerto di Taylor Swift non pioverà nè domani nè dopodomani. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso domani, sereno domenica, con temperatura intorno ai +27°C domani e +30°C domenica. Farà caldo, quindi, anche perchè il concerto non si terrà in tarda serata ma inizierà nel pomeriggio quando ancora sarà pieno giorno. Fosse stato oggi, sarebbe stato molto peggio.

