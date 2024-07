Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica in alcuni bacini

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Veneto. L’avviso, valido dalle 14 di oggi alle 14 di venerdì 5 luglio, prevede, nella serata di oggi, la probabile ripresa di precipitazioni specie tra il Bellunese e parte del Trevigiano, solo occasionalmente temporalesche e in allontanamento verso sud-est nella notte. Giovedì 4 e venerdì 5 luglio, il progressivo ritorno di condizioni anticicloniche favorirà tempo in prevalenza stabile e soleggiato.

La fase operativa di attenzione (allerta gialla) per rischio idraulico nelle zone VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini), VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adigee) e VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione) è relativa al permanere di livelli idrometrici sostenuti lungo l’asta del fiume Adige.

