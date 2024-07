Allerta Meteo, weekend di forte maltempo. E la prossima settimana cambia tutto

MeteoWeb

Sta esplodendo proprio in queste ore l’instabilità pomeridiana che inaugura la nuova fase di forte maltempo in arrivo sull’Italia dopo la breve tregua degli ultimi giorni. Forti temporali sono già in corso in varie zone del Nord, dal Piemonte all’Emilia fino al Trentino Alto Adige, con locali nubifragi e le prime grandinate. Temporali pomeridiani, seppur isolati, nelle zone interne del Sud (e, molto più estesi, sui Balcani).

Tutto questo è perfettamente sintetizzato nelle immagini dei satelliti meteorologici animati:

I fenomeni sono persino più estesi e diffusi rispetto alle previsioni della vigilia, che indicavano maltempo concentrato esclusivamente sulle Alpi centro/orientali. E invece dal Piemonte all’Emilia abbiamo temporali più forti, intensi e diffusi:

La perturbazione vera e propria, però, si trova ancora nell’oceano Atlantico e soltanto in queste ore avanza verso le isole Britanniche:

Domani, sabato 20 luglio, avremo temporali molto più forti e intensi sulle Alpi orientali, sin dalle prime ore del mattino, tra Austria e Slovenia, mentre l’instabilità interesserà sin da subito l’Appennino centro/settentrionale tra Romagna e Marche:

Nel pomeriggio-sera, la perturbazione atlantica avanzerà sulla Francia provocando forte maltempo in quasi tutto il territorio Transalpino, mentre sull’Italia continuerà l’instabilità nelle Regioni centro/settentrionali.

Al Sud, invece, sarà un’altra giornata di caldo anomalo. Le mappe con focus sull’Italia mostrano quali saranno le zone più colpite dal maltempo di domani, rispettivamente al mattino (occhio al Friuli!):

E poi nel pomeriggio-sera:

Ma la giornata più pericolosa per il maltempo al Nord Italia sarà quella di domenica 21 luglio: il fronte temporalesco proveniente dalla Francia si intensificherà sin dalle prime ore del mattino, alimentando temporali molto forti su Massiccio Centrale e Alpi occidentali, iniziando a coinvolgere l’Italia tra Piemonte e Valle d’Aosta:

Nel pomeriggio-sera di domenica si verificheranno i temporali più forti lungo una vastissima linea di convergenza che determinerà forti temporali dalla pianura Padana alla Danimarca. Saranno fenomeni molto estremi e violenti con nubifragi, grandinate e piogge alluvionali, dalle grandi pianure tra Germania e Paesi Bassi fino al territorio alpino in Svizzera, Austria e Nord Italia:

Conferme sull’estensione dell’instabilità, con contestuale netto calo termico, anche al Centro/Sud nel corso della prossima settimana, in modo graduale già a partire da lunedì 22 luglio.

