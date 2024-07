Anomalie tecniche, Starliner rimarrà in orbita oltre il limite previsto

MeteoWeb

La capsula Starliner di Boeing sta mostrando prestazioni migliori del previsto nella sua prima missione con astronauti, tanto che la NASA ha annunciato che probabilmente rimarrà in orbita oltre il limite iniziale di 45 giorni.

La missione Starliner

Starliner, lanciata il 5 giugno, è attualmente agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una missione con durata estesa a tempo indeterminato. La capsula è in buone condizioni e pronta a lasciare la ISS in caso di emergenza. Tuttavia, sia la NASA che Boeing stanno cercando di comprendere le cause dei problemi riscontrati con alcuni dei propulsori del sistema di controllo della reazione (RCS) durante l’avvicinamento alla ISS il 6 giugno, e delle perdite di elio rilevate nella capsula. Per questo motivo, Starliner rimarrà in orbita almeno fino alla fine dell’estate mentre continuano i test e le analisi. Ad esempio, una nuova serie di test sui propulsori inizierà presto.

I test effettuati il 15 giugno in orbita non hanno individuato la causa principale dei problemi, anche se i funzionari dell’agenzia spaziale hanno sottolineato che sono stati fatti progressi: le perdite di elio si sono stabilizzate e tutti i propulsori malfunzionanti, tranne uno, sono stati ritenuti utilizzabili per il ritorno sulla Terra. Starliner ha 28 propulsori nel suo RCS; 5 di questi hanno avuto problemi e, di questi, solo uno sarà disattivato durante l’undocking.

Poiché l’RCS si trova nel modulo di servizio di Starliner, che sarà sganciato prima dell’entrata, discesa e atterraggio, il tempo extra in orbita permetterà ai team di prendersi il tempo necessario per capire come procedere. Ciò sarà cruciale per eventuali modifiche al design del modulo di servizio necessarie per le future missioni di rotazione di 6 mesi sulla ISS che Starliner effettuerà a partire dal 2025. Tuttavia, per dare ai team a terra il tempo di effettuare i test, la NASA afferma che Starliner deve rimanere agganciato per più di 45 giorni, che era il limite iniziale per questa missione. La buona notizia è che la capsula sembra essere in grado di rimanere in orbita forse per il doppio del tempo previsto, o anche di più.

“Abbiamo parlato di un limite di 45 giorni, limitato dalle batterie del modulo abitativo di Starliner, e stiamo aggiornando quel limite,” ha spiegato Steve Stich, responsabile del Commercial Crew Program della NASA, durante una teleconferenza. “Abbiamo esaminato quelle batterie e il loro rendimento in orbita. Si stanno ricaricando grazie alla Stazione e quel rischio non è cambiato. Quindi il rischio per i prossimi 45 giorni è sostanzialmente lo stesso dei primi 45 giorni“.

Starliner, infatti, è certificata per rimanere in orbita fino a 210 giorni una volta che inizieranno le missioni operative, ha sottolineato Stich. Tuttavia, dato che questa è solo la 3ª missione di Starliner nello Spazio e la prima con astronauti, la NASA non era sicura delle prestazioni delle batterie in orbita fino ad ora.

Imprevisti nello Spazio

L’attuale missione di Starliner, chiamata Crew Flight Test (CFT), doveva durare originariamente circa 10 giorni. Coinvolge due astronauti della NASA: Butch Wilmore e Suni Williams, entrambi ex piloti collaudatori della Marina degli Stati Uniti con decenni di esperienza in missioni di sviluppo come questo volo spaziale.

CFT era destinata a testare gli imprevisti nello Spazio e ha una flessibilità integrata in termini di programmazione. Test aggiuntivi a terra saranno effettuati presso il White Sands Test Facility in New Mexico per tentare di replicare come i propulsori dell’RCS sono stati utilizzati durante il volo e specialmente durante l’aggancio. La NASA ha rinviato il primo tentativo di aggancio il 6 giugno ma ha autorizzato il 2° poche ore dopo.

Nel frattempo, Williams e Wilmore stanno supportando gli astronauti della ISS in altri compiti mentre aspettano i risultati dei test di White Sands, che richiederanno almeno 2 settimane. Recenti post sul blog della NASA hanno riportato il lavoro degli astronauti del CFT sulla manutenzione della ISS: idraulica orbitale per alcuni giorni, poi recentemente organizzando oggetti nel Permanent Multipurpose Module.

I taxi spaziali

Le prime 2 missioni spaziali di Starliner erano senza equipaggio. La prima, nel dicembre 2019, non è riuscita a raggiungere la ISS a causa di problemi al computer che l’hanno lasciata in orbita sbagliata. La 2ª, nel maggio 2022, ha raggiunto la ISS in sicurezza dopo che Boeing ha effettuato decine di correzioni, ma i propulsori di Starliner hanno riscontrato alcuni problemi: questo è un altro motivo per cui la NASA e Boeing stanno prendendo tempo con il ritorno del CFT, per capire perché i propulsori della capsula hanno avuto malfunzionamenti sia nel 2022 che nel 2024.

Boeing è uno dei 2 fornitori per le missioni con astronauti sulla ISS, l’altro è SpaceX. L’azienda di Elon Musk utilizza la sua capsula Crew Dragon, basata sul veicolo cargo Dragon di SpaceX. Crew Dragon ha avuto un percorso più rapido verso l’orbita: una missione senza equipaggio nel 2019, seguita da un test di volo con astronauti nel 2020. Da allora, Crew Dragon ha inviato 11 equipaggi alla ISS, la maggior parte per missioni operative di rotazione dell’equipaggio per la NASA.

