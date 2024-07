Aviaria: negli USA quarto caso umano legato all’epidemia nei bovini

MeteoWeb

Quarto caso umano di influenza aviaria collegato all’epidemia in corso tra i bovini da latte negli USA. L’infezione – informano i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – è stata rilevata in un lavoratore del settore lattiero-caseario in Colorado. I contagi precedenti erano stati registrati uno in Texas e 2 in Michigan. Anche in questo caso, la persona infettata ha riferito solo sintomi oculari, trattati e risolti con terapia antivirale. Nessun segno sospetto è stato registrato fra i suoi contatti.

Sulla base delle informazioni disponibili, i CDC continuano a considerare basso il rischio per la popolazione generale, ma più alto per le persone esposte al contatto con animali potenzialmente infetti, alle quali si raccomanda l’adozione delle opportune precauzioni.

