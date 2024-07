Caldo, segnalate emergenze per carenza di sangue: appello alla donazione

MeteoWeb

“Calano le donazione di sangue in questo periodo di gran caldo” e già si “registrano alcuni casi di carenza” al Sud, “al momento compensate delle Regioni con maggiori disponibilità“. Lo spiega all’Adnkronos Salute Vincenzo De Angelis, direttore del Centro nazionale sangue (Cns), che invita a donare, “più che mai in questo momento a rischio carenza. Il problema di ogni estate, e soprattutto in fasi come questa in cui la temperatura è cresciuta in maniera repentina e anche molto, è che si verifica una riduzione di accessi alla donazione del sangue“.

Questo “in alcuni contesti, in alcune realtà italiane dove comunque la disponibilità di sangue è tradizionalmente abbastanza scarsa, si può tradurre anche in difficoltà per alcuni pazienti. Ad oggi abbiamo in già delle segnalazioni, fortunatamente poche e circoscritte – precisa – che ci informano che in alcuni ospedali della Sicilia, della Calabria e della Campania si sono verificate situazioni di difficoltà per le trasfusioni soprattutto di pazienti anemici cronici. Problemi che, limitatamente ad alcune aree, ci sono state segnalate da parte delle associazioni dei pazienti“, sottolinea De Angelis. “Da parte nostra – rimarca – l’appello, ovviamente, a tutte le persone che stanno per andare in ferie è di fare questo bel gesto di donare sangue prima di partire per le vacanze, o di farlo appena rientrati, per garantire il mantenimento delle scorte nelle nostre strutture trasfusionali“.

Un altro appello “è rivolto alle associazioni dei donatori che fanno da sempre un’attività estremamente meritoria, perché segnalino a tutti i loro iscritti, nelle regioni in cui la situazione è più critica, di andare a donare sangue per fronteggiare questi fenomeni“, aggiunge De Angelis ricordando che, comunque, “esiste da parte delle Regioni italiane tradizionalmente con più scorte di sangue una disponibilità alla compensazione nazionale. E, a fronte di questi fenomeni, normalmente si deve quindi verificare se eventuali carenze localizzate possono essere risolte ricorrendo alla compensazione nazionale da parte delle Regioni con più scorte di sangue“.

