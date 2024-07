Con i cambiamenti climatici più turbolenza ai voli nell’emisfero settentrionale: lo studio

MeteoWeb

Secondo una nuova ricerca, si prevede che un tipo di turbolenza invisibile e imprevedibile si verificherà più frequentemente nell’emisfero settentrionale con il riscaldamento del clima. Noto come turbolenza in aria limpida, il fenomeno è aumentato nell’emisfero settentrionale tra il 1980 e il 2021, secondo lo studio. La ricerca segue un recente lavoro che prevede aumenti di turbolenza in aria limpida da moderata a grave analizzando ampi set di dati ed eseguendo simulazioni di modelli completi. Lo studio è stato pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

I risultati suggeriscono che la turbolenza in aria limpida aumenterà nella maggior parte delle regioni interessate dalla corrente a getto, in particolare su Nord Africa, Asia orientale e Medio Oriente, e che la probabilità di turbolenza in aria limpida aumenterà con ogni grado di riscaldamento.

Mentre la maggior parte delle persone si aspetta turbolenza quando vola in aereo durante un temporale o su una catena montuosa, la turbolenza in aria limpida colpisce gli aerei in modo inaspettato. E a differenza di altri tipi di turbolenza più evidenti, non esiste un modo semplice per rilevare ed evitare la turbolenza in aria limpida.

“Sappiamo che la turbolenza in aria limpida è la causa principale della turbolenza aerea, che causa circa il 70% di tutti gli incidenti correlati alle condizioni meteorologiche negli Stati Uniti”, ha affermato Mohamed Foudad, scienziato atmosferico presso l’Università di Reading e autore principale dello studio. I recenti incontri ampiamente pubblicizzati con la turbolenza in aria limpida hanno causato lesioni sui voli di Singapore Airlines e Air Europa.

Foudad ha aggiunto che gli ingegneri aeronautici dovrebbero tenere conto di un aumento della turbolenza quando progettano aeromobili in futuro. “Ora abbiamo grande fiducia che il cambiamento climatico stia aumentando la turbolenza in aria limpida in alcune regioni“, ha affermato.

Analizzando l’aria

La maggior parte delle turbolenze in aria limpida si verifica in prossimità delle correnti a getto: correnti d’aria veloci, da ovest a est nella troposfera superiore, dove volano gli aerei commerciali, a circa 10-12 chilometri sopra la superficie terrestre. A volte, gli aerei che volano attraverso le correnti a getto incontrano picchi di aria volatile, in movimento verso l’alto, chiamati wind shear verticali, creando il fenomeno della turbolenza in aria limpida.

Con il riscaldamento del clima, la quantità di energia nell’atmosfera aumenterà, aumentando sia la velocità delle correnti a getto sia il numero di wind shear verticali. Tali aumenti significano che la turbolenza in aria limpida, che gli aerei incontrano attualmente circa l’1% delle volte nell’emisfero settentrionale, dovrebbe diventare più comune in futuro. Attualmente, la turbolenza in aria limpida è più frequente nell’Asia orientale, dove la corrente a getto subtropicale è più forte e dove gli aerei possono aspettarsi di incontrare turbolenze in aria limpida da moderate a gravi circa il 7,5% delle volte.

Foudad e i suoi colleghi hanno utilizzato 11 modelli climatici per determinare i cambiamenti passati e futuri nella turbolenza in aria limpida. Per trovare le tendenze future, i ricercatori hanno eseguito 20 simulazioni al computer con potenziali futuri aumenti del riscaldamento da 1°C (corrispondenti al riscaldamento attuale) a 4°C.

Nella maggior parte delle regioni dell’emisfero settentrionale interessate dalla corrente a getto, la turbolenza dell’aria aumenterà. Nelle regioni in cui la turbolenza in aria limpida aumenterà di più, i modelli dello studio concordano di più, il che, secondo Foudad, indica un’elevata fiducia nei risultati. Studi precedenti avevano previsto aumenti della turbolenza in aria limpida sull’Atlantico settentrionale in futuro, ma il nuovo studio non è stato conclusivo per questa regione.

Rianalizzando i dati atmosferici dal 1980 al 2021, i ricercatori hanno scoperto che la turbolenza in aria limpida da moderata a grave è aumentata tra circa il 60% e il 155% su Nord Africa, Asia orientale, Medio Oriente, Nord Atlantico e Nord Pacifico nell’intervallo di 41 anni.

Mentre gli aumenti passati su Nord Africa, Asia orientale e Medio Oriente possono essere attribuiti al cambiamento climatico, i ricercatori non hanno potuto attribuire gli aumenti su Nord Atlantico e Nord Pacifico al riscaldamento antropico. Invece, la variabilità climatica in quelle regioni potrebbe nascondere i segni degli effetti del cambiamento climatico.

Impatti pericolosi della turbolenza invisibile

La turbolenza in aria limpida è difficile e costosa da prevedere e un aumento della turbolenza potrebbe rappresentare un problema per la sicurezza degli aerei. I ricercatori osservano che ulteriori analisi potrebbero determinare se i voli futuri potrebbero essere più sicuri ad altitudini più elevate o più basse rispetto alla norma attuale.

Ma mentre i passeggeri delle compagnie aeree potrebbero avere viaggi più turbolenti in futuro, gli aerei moderni sono costruiti per resistere a forti turbolenze. “Vedremo altri incidenti di questo tipo, ma la gente dovrebbe anche sapere che gli aerei sono progettati per resistere alle peggiori turbolenze che potrebbero verificarsi“, ha affermato Foudad.

