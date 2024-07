Cambio al vertice della Protezione Civile: via Curcio, arriva Ciciliano

MeteoWeb

Con una mossa inattesa, il Governo ha rimosso dall’incarico il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per mettere al suo posto il Commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano. Un nome, quest’ultimo, nelle grazie del Premier Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano. La novità è stata comunicata in Consiglio dei Ministri da Nello Musumeci che ha svolto un’informativa a riguardo. La nomina sarà disposta con un decreto del Presidente del Consiglio.

Non ci sta il PD: per la capogruppo alla Camera Chiara Braga si tratta di un cambio “immotivato” che dimostra come il Governo Meloni continui “a perseguire logiche di appartenenza per istituzioni che richiederebbero solo preparazione e competenze”.

Finisce il lavoro di Curcio al vertice della Protezione Civile

Finisce così la seconda parentesi di Curcio, 57 anni, al vertice della Protezione Civile. La prima volta, nell’agosto del 2017, era stato lui stesso a dimettersi dopo due anni per motivi “strettamente personali” che gli impedivano l’impegno h24 richiesto dal ruolo. Superate le difficoltà, nel febbraio 2021 era tornato sulla poltrona numero 1 del Dipartimento, con Mario Draghi Presidente del Consiglio, in piena pandemia Covid. È rimasto al suo posto fino ad oggi. Il Governo Meloni aveva depotenziato il suo incarico istituendo il Ministero della Protezione Civile, affidato a Musumeci.

Curcio, funzionario dello Stato dalla vasta esperienza – prima nei Vigili del Fuoco e poi al Dipartimento, dove ha gestito tutte le emergenze, dai terremoti alle alluvioni, nonché i grandi eventi come il Giubileo del 2000 ed il vertice Nato-Russia del 2003 a Pratica di mare ai tempi di Guido Bertolaso – ha continuato a fare il suo lavoro con meno riflettori puntati addosso. La decisione lo avrebbe colto di sorpresa. Non sembra ci fossero problemi di ‘coabitazione’ con il Ministro Musumeci.

Chi è Fabio Ciciliano

La scelta del Governo è caduta su Fabio Ciciliano, 52enne napoletano, proveniente dai ranghi della Polizia di Stato. Il nuovo capo del Dipartimento, dirigente medico della Polizia, ha maturato un’ampia esperienza nella gestione delle emergenze nazionali ed internazionali, partecipando a diverse missioni di soccorso ed assistenza alle popolazioni a seguito di terremoti, alluvioni, epidemie, emergenze radiologiche ed altri eventi catastrofici in Italia e all’estero. Ha fatto parte del Comitato tecnico scientifico istituito dal Governo per la gestione dell’emergenza pandemica da Covid.

Ciciliano manterrebbe l’incarico di Commissario per Caivano fino alla scadenza del mandato, quando verrà individuata una soluzione per continuare il progetto di contrasto al degrado nel Comune. Non è escluso che a quel punto a seguirlo sia direttamente la Protezione Civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.