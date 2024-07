Campi Flegrei: vertice in Prefettura con i sindaci di Bacoli e Pozzuoli

MeteoWeb

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell’ambito del CCS già in atto per seguire le vicende del crollo di Scampia, ha convocato un’immediata riunione di monitoraggio in seguito all’evento sismico che si è verificato alle ore 13:46 al largo del castello di Baia. Lo si legge in una nota della Prefettura. Alla riunione, presieduta dal Vice Prefetto Vicario Gaetano Cupello, hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Monte di Procida, i rappresentanti dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), i rappresentanti dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile regionale, dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, della Polizia stradale, della Polizia Metropolitana, dell’Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord e del 118 e di Terna.

“Nel corso dell’incontro”, si legge nella nota, “il direttore dell’INGV ha comunicato che l’evento è consistito in una scossa di magnitudo pari a 4.0 e a 4 chilometri di profondità al largo del Castello di Baia, fatto considerato atteso dall’ INGV nell’ambito del fenomeno del bradisismo in atto. I sindaci di Bacoli e Monte di Procida e i rappresentanti dei comuni di Pozzuoli e Napoli intervenuti hanno comunicato che non si sono registrati danni a persone né ad immobili, pur essendo stata la scossa molto avvertita dalla popolazione in particolare a Bacoli. In tale Comune, si è verificato il cedimento di parte di un costone prospiciente la spiaggia di Marina grande, il cui primo tratto (c.d. spiaggia sotto la grotta) è stato immediatamente sgomberato e transennato ed è stato oggetto di misura di divieto di balneazione. I Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine hanno comunicato che non sono pervenute segnalazioni ai numeri di emergenza”.

“Si è appreso che la circolazione della linea della metropolitana tra Gianturco e villa Literno e di un tratto della Circumvesuviana sono state sospese cautelarmente in applicazione di protocolli di sicurezza, così come l’attività del Parco archeologico di Baia. È stato disposto che i sindaci, quali autorità locali di protezione civile, adottino tutte le misure dirette alla tutela della pubblica e provata incolumità nonché che attuino tutte le verifiche del caso sugli immobili, segnalando immediatamente eventuali criticità”, conclude la nota.

Ciciliano incontra il sindaco di Bacoli

Questo pomeriggio, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, si è recato a Bacoli per incontrare il Sindaco Josy della Ragione. A seguito del terremoto registrato oggi, il Capo Dipartimento ha espresso la massima vicinanza al Sindaco e alla comunità di Bacoli, rinnovando l’impegno e la disponibilità di tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile nazionale. “In questi momenti di incertezza, è fondamentale che i cittadini sappiano di poter contare sul supporto costante delle istituzioni. La Protezione Civile è qui per garantire sicurezza e assistenza in ogni circostanza”, ha dichiarato Ciciliano.

Durante la visita, il Capo Dipartimento ha avuto l’opportunità di incontrare anche i giovani partecipanti al campo estivo della Protezione Civile di Bacoli, conosciuti come i “Falchetti”: bambini e ragazzi, di età compresa tra i sei e i quindici anni, che stanno svolgendo un’esperienza formativa importante, apprendendo le basi della protezione civile e il valore della solidarietà e del lavoro di squadra. “Vedere l’entusiasmo e l’impegno dei Falchetti è stato davvero incoraggiante. L’educazione alla protezione civile fin dalla giovane età è cruciale per costruire una società più resiliente e consapevole dei rischi”, ha concluso Ciciliano.

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a monitorare la situazione e a lavorare in stretta collaborazione con le autorità locali per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Sindaco di Bacoli sul crollo del costone: “si investa per metterli in sicurezza”

“Chiediamo che si possano investire fondi per la messa in sicurezza dei costoni, che sono il punto più critico del nostro territorio in riferimento alla questione bradisismo”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, dopo aver incontrato il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a seguito della caduta di un costone successivo alla scossa di terremoto di magnitudo 4 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Il sindaco ringrazia Ciciliano per la sua visita: “la sua solidarietà è un fatto importante per noi”.

“In termini precauzionali abbiamo chiuso una spiaggetta a Marina Grande, la paura iniziale è rientrata, si tratta però di masse tufacee soggette a cedimenti. Sul costone in area Cento Camerelle abbiamo segnalato alla Regione Campania a seguito del primo dl Campi Flegrei, ci auguriamo che il Commissario straordinario nominato dal governo si attivi per i lavori della messa in sicurezza. Come Comune di Bacoli”, prosegue il sindaco, “abbiamo avviato un altro studio dei geologi per nuovo monitoraggio dei costoni, a proposito di eventuali divieti di balneazione”.

