Il ciclone Kirsti devasta la Lettonia: tanti danni per forti piogge e vento | FOTO e VIDEO

Il ciclone Kirsti sta provocando forte maltempo sull’area baltica, scaricando piogge torrenziali e forti venti. Particolarmente colpita la Lettonia, dove si registrano danni diffusi. Il Centro per l’ambiente, la geologia e la meteorologia della Lettonia ha annunciato un’allerta arancione nelle regioni centrali del Paese e un’allerta rossa a Riga e dintorni. Dal momento in cui la zona delle precipitazioni ha raggiunto il territorio della Lettonia (a metà giornata di domenica 28 luglio) fino alle 6:00 di questa mattina, la maggior parte della pioggia è caduta alla stazione di osservazione di Kalnciema, dove sono caduti 186mm. Questo è il doppio della norma di luglio (88,5mm), secondo quanto rende noto il Centro per l’ambiente, la geologia e la meteorologia della Lettonia.

Anche a Dobele la quantità di precipitazioni ha superato i 100mm (109mm), mentre presso la stazione di osservazione dell’Università di Riga sono stati registrati 92mm di pioggia (circa il 115% della norma mensile). Nelle regioni orientali del Paese ha piovuto decisamente meno, non superando nemmeno i 25mm. A Kalnciema è caduta la quantità massima di precipitazioni in un’ora, 26,9mm tra le 23 e la mezzanotte.

Le raffiche di vento più forti da nord-nord/ovest sono state registrate durante la notte presso la stazione di osservazione dell’Università di Riga, dove questa mattina tra 4:00 e 5:00 hanno raggiunto i 97km/h. Raffiche di vento superiori a 90km/h sono state osservate anche nelle stazioni di osservazione di Daugavgriva e Dobele.

Il livello dell’acqua è aumentato nei fiumi a causa delle piogge delle ultime 24 ore: è stato osservato il maggiore aumento del livello dell’acqua nel corso inferiore dei fiumi Daugava e Lielupe, in alcuni punti di 60-82cm. Il livello dell’acqua nei fiumi continuerà ad aumentare oggi e domani.

Tanti danni in Lettonia per il ciclone Kirsti

A Jūrmala, il ciclone Kirsti ha causato gravi danni nel parco Kauguru, dove molti alberi sono stati spezzati e sradicati, ha informato all’agenzia LETA Elita Cepurīte, vice capo del dipartimento delle pubbliche relazioni del comune di Jūrmala. Dalle 19 di domenica 28 luglio alle 12 di oggi, 29 luglio, la Polizia municipale di Jūrmala ha registrato più di 50 chiamate per vari danni causati dalla tempesta. Kirsti ha causato danni in molti quartieri di Jūrmala, ma soprattutto molti danni sono stati riscontrati nei quartieri di Kauguri, Jaunkëmeri, Vaivari, Slokas, Asari, Melluži, Majori e Dzintari.

Alle 13 di oggi, a causa dei danni causati dal ciclone è stata interrotta la fornitura di energia elettrica a circa 30.000 clienti dell’operatore della rete di distribuzione AS “Sadales tīkls”, ha informato l’azienda all’agenzia LETA. I disagi più diffusi continuano a verificarsi nelle contee di Riga, Jelgava, Tukums e Dobele. Nelle zone colpite, i lavori per ripristinare la fornitura di energia elettrica sono portati avanti da circa 130 squadre di lavoro operative, per un totale di circa 350 specialisti.

Maltempo, il disastro di Jelgava: pesante alluvioen per il passaggio del Mega Ciclone Kirsti

Lapmežciems è stata la zona più colpita dal ciclone nella regione di Tukuma, dove tutte le strade sono ancora impraticabili a causa degli alberi spezzati, ha detto all’agenzia LETA il Presidente del consiglio regionale di Tukuma Gundras Važa (LRA). Danni estesi si registrano anche a Slampe, Dzukste, Smarde, Apšuciem.

Ciclone Kirsti, allagamenti a Jelgava, in Lettonia

Da ieri sera, a Riga sono stati abbattuti centinaia di alberi, i tetti degli edifici sono stati divelti, le recinzioni e gli oggetti esterni sono stati danneggiati, ha informato il Dipartimento per la comunicazione esterna del comune di Riga. Automobili, semafori, cavi dei filobus sono stati danneggiati dal vento; scantinati, cortili e strade sono stati allagati; a causa di alberi spezzati e allagamenti, i trasporti pubblici in molti luoghi non funzionano o subiscono ritardi e anche migliaia di famiglie e aziende sono rimaste senza elettricità. Si prevede che la pioggia e il vento continueranno fino a sera, per questo il comune di Riga invita i residenti a restare a casa.

Nella notte, il ciclone Kirsti ha causato danni gravi e considerevoli al parco naturale JSC “Latvijas valsts meži” (LVM) a Tērvete, pertanto il parco è chiuso ai visitatori fino a quando non saranno valutati i danni e non saranno stati rimossi gli alberi pericolosi.

A causa della tempesta, l’approvvigionamento idrico è stato interrotto in 22 villaggi della regione di Jelgava, diversi istituti scolastici sono stati allagati, gli alberi hanno danneggiato i tetti di diversi edifici pubblici, le connessioni internet sono state interrotte, l’erogazione di energia elettrica è stata interrotta, anche nei centri di assistenza sociale. Per quanto riguarda le interruzioni della fornitura idrica, è in corso un attivo ripristino e si cercano soluzioni per la fornitura di generatori d’acqua locali.

Finora nessuno è rimasto ferito dalla tempesta, ha affermato in una nota il Servizio medico di emergenza (EMS). A causa del ciclone, oggi è aumentato il numero dei voli in ritardo all’aeroporto di Riga.

Ciclone Kirsti in Lettonia, Jelgava allagata

Forti piogge anche in Lituania

Le forti piogge del ciclone Kirsti hanno colpito anche la Lituania, dove segnaliamo i seguenti accumuli pluviometrici: 117mm a Telšiai, 108mm a Šiauliai, 103mm a Laukuva, 89mm a Mažeikiai, 84mm a Akmenė, 78mm a Vėžaičiai, 75mm a Tauragė, 66mm a Šilutė, 60mm a Dotnuva, 58mm a Raseiniai, 55mm a Klaipėda, 53mm a Ukmergė, 50mm a Šeduva, 45mm a Vilnius.

Allerta in Russia

Il ciclone Kirsti ora minaccia la Russia. La tempesta ha già portato le prime piogge nel Paese e un netto calo termico a Mosca. Il maltempo, dunque, si intensificherà in Russia mentre inizierà a dare un po’ di tregua, dalla prossima notte, ai Paesi Baltici flagellati da pesanti alluvioni.

