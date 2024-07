Allerta Meteo in Russia per il Mega Ciclone Kirsti: sta arrivando a Mosca. Gravi alluvioni in Lituania e Lettonia

MeteoWeb

Il Mega Ciclone Kirsti che da ieri sta flagellando i Paesi Baltici, minaccia Mosca e la Russia dov’è arrivato nella mattinata di oggi. La tempesta ha già portato le prime piogge in Russia e un netto calo termico a Mosca, dove in questo momento ci sono appena +18°C dopo un periodo decisamente caldo. Nella Capitale della Russia, infatti, ieri la massima è stata di +27°C e avantieri di +28°C: il calo termico di dieci gradi provocato dal passaggio del Ciclone Kirsti proseguirà ancora nelle prossime ore.

Il maltempo si intensificherà in Russia mentre inizierà a dare un po’ di tregua, dalla prossima notte, ai Paesi Baltici flagellati da pesanti alluvioni. Nelle ultime ore sono incredibili gli accumuli pluviometrici su una vastissima area di Lituania e Lettonia:

Lituania : 117mm a Telšiai, 108mm a Šiauliai, 103mm a Laukuva, 89mm a Mažeikiai, 84mm a Akmenė, 78mm a Vėžaičiai, 75mm a Tauragė, 66mm a Šilutė, 60mm a Dotnuva, 58mm a Raseiniai, 55mm a Klaipėda, 53mm a Ukmergė, 50mm a Šeduva, 45mm a Vilnius.

: a Telšiai, a Šiauliai, a Laukuva, a Mažeikiai, a Akmenė, a Vėžaičiai, a Tauragė, a Šilutė, a Dotnuva, a Raseiniai, a Klaipėda, a Ukmergė, a Šeduva, a Vilnius. Lettonia: 115mm a Dobele, 105mm a Riga, 99mm a Mērsrags, 90mm a Jelgava, 84mm a Saldus, 69mm a Skulte e Rūjiena, 60mm a Stende, 59mm a Pāvilosta, 56mm a Ventspils, 53mm a Zosēni, 46mm a Rucava, 45mm a Bauska e Alūksne, 44mm a Priekuļi.

A Jelgava, importante città della regione della Semigallia, il centro storico è finito completamente sott’acqua:

Maltempo, il disastro di Jelgava: pesante alluvioen per il passaggio del Mega Ciclone Kirsti

Il Ciclone è ben visibile dalle immagini satellitari e si è accanito questa mattina in modo particolarmente intenso nei Paesi Baltici, estendendosi anche a Russia e Bielorussia, dove continuerà ad accanirsi nelle prossime ore.

Davvero spettacolari le immagini satellitari che mostrano l’estensione della tempesta e il suo legame con le supercelle temporalesche della scorsa notte al Nord/Est dell’Italia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.