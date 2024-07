CME arriva prima del previsto, ma è una tempesta di radiazioni a sorprendere la Terra

Arrivata 6 ore prima del previsto, l’espulsione di massa coronale (CME) prodotta dal Sole il 21 luglio ha colpito il campo magnetico terrestre ieri, 23 luglio, alle 22:10 ora italiana. “Normalmente, una CME precoce colpirebbe più duramente del previsto a causa della velocità superiore a quella prevista. In questo caso, tuttavia, l’impatto non è stato efficace,” spiega il sito specializzato SpaceWeather.com, a cura dell’astrofisico Tony Phillips. “I campi magnetici all’interno della CME non si sono collegati alla magnetosfera terrestre e, quindi, non si è verificata alcuna tempesta geomagnetica“, nonostante quanto previsto anche dallo Space Weather Prediction Center della NOAA.

Tuttavia, lo SWPC riporta “un evento di tempesta di radiazioni solari minori S1“. “La tempesta è il risultato dell’attività CME sul lato nascosto del Sole“.

An S1 Minor Solar Radiation Storm Event began at 2206 EST on July 23, 2024. The storm is a result of CME activity on the far side of the Sun.

— NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) July 23, 2024