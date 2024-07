Comic-Con 2024: grandi novità con Star Trek e Dexter

MeteoWeb

Al San Diego Comic-Con, i fan del celebre franchise di Star Trek e della saga di Dexter hanno ricevuto aggiornamenti entusiasti sulle future produzioni di Paramount+. Durante l’evento, sono state svelate importanti novità e anticipazioni che promettono di catturare l’immaginazione degli appassionati.

Star Trek: un futuro brillante al Comic-Con

Il panel di Star Trek al Comic-Con è stato un trionfo di anticipazioni e nuove conferme. Tra le principali novità, è stata annunciata la terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, che approderà su Paramount+ nel 2025. La quinta e ultima stagione di Star Trek: Lower Decks sarà disponibile a partire dal 24 ottobre 2024, mentre il film per la TV Star Trek: Section 31 debutterà all’inizio del prossimo anno. Michelle Yeoh, premio Oscar, tornerà nel ruolo dell’imperatrice Philippa Georgiou, come rivelato dal primo teaser trailer del film. Miku Martineau, giovane attrice di Honor Society, interpreterà una versione giovane di Georgiou.

Inoltre, Star Trek: Starfleet Academy è entrato in fase di produzione e avrà nel cast nomi noti come Tig Notaro, Oded Fehr, Mary Wiseman e Robert Picardo. La serie, ancora senza titolo, sarà co-scritta da Tawny Newsome e Justin Simien, in collaborazione con Alex Kurtzman. La trama seguirà gli outsider della Federazione mentre servono un pianeta-resort, scoprendo che le loro azioni quotidiane vengono trasmesse in tutto il quadrante.

Dexter raddoppia con due grandi novità

Il mondo di Dexter sta per espandersi con due importanti produzioni in arrivo. Michael C. Hall tornerà nei panni di Dexter Morgan nella nuova serie sequel Dexter: Resurrection, prevista per l’estate del 2025. “Siamo entusiasti di vedere il brillante Michael C. Hall riprendere il suo ruolo iconico di Dexter Morgan“, ha dichiarato Chris McCarthy, co-CEO di Paramount Global. “Mentre Dexter: Resurrection piacerà a decine di milioni di fan di lunga data, Dexter: Original Sin introdurrà un’intera nuova generazione di spettatori in questa serie iconica iniziando dall’inizio, cosa che sicuramente soddisferà ugualmente il pubblico esistente.”

Dexter: Original Sin, una serie spin-off prequel, sarà ambientata nel 1995 e vedrà Patrick Gibson nel ruolo di un giovane Dexter. Christian Slater interpreterà il padre Harry, Molly Brown sarà la sorella adottiva Debra, Patrick Dempsey il capitano della squadra omicidi di Miami Aaron Spencer, e Sarah Michelle Gellar il capo di Dexter. La serie esplorerà la trasformazione del giovane Dexter da studente a serial killer vendicatore.

Con queste novità, Paramount+ continua a consolidare la propria offerta di contenuti esclusivi, promettendo momenti imperdibili per i fan di Star Trek e Dexter.

