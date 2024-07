La Corte di giustizia europea accusa Von der Leyen di oscuramento dei dati sui vaccini

MeteoWeb

Nel mezzo di un clima politico teso, la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza decisiva il mercoledì scorso, criticando duramente la Commissione Europea per la gestione insufficientemente trasparente dei contratti riguardanti i vaccini anti-Covid. La decisione giunge in un momento cruciale, proprio alla vigilia del voto degli eurodeputati su Ursula von der Leyen, il cui secondo mandato come presidente della Commissione potrebbe essere compromesso dai recenti sviluppi legali.

Le “irregolarità”

Il tribunale dell’UE ha stabilito che la Commissione non ha fornito al pubblico un accesso adeguato ai contratti, evidenziando “irregolarità” nel modo in cui alcune parti degli accordi sono state oscurate. In particolare, è stato criticato il mancato convincimento della Commissione riguardo al pregiudizio per gli interessi commerciali delle società farmaceutiche, motivo addotto per la mancanza di trasparenza.

Il caso, promosso da un gruppo di eurodeputati dei Verdi, ha sottolineato il loro impegno nel cercare di ottenere una maggiore trasparenza riguardo agli accordi stipulati nel 2021 tra la Commissione e i produttori di vaccini. Nonostante la Commissione abbia concesso un accesso parziale ai contratti, la sua difesa delle omissioni per motivi di interesse commerciale o di privacy è stata giudicata insoddisfacente dalla Corte.

La sentenza è giunta proprio mentre von der Leyen si prepara a fronteggiare il voto cruciale per il suo rinnovo come presidente, con il sostegno di almeno 361 eurodeputati necessario per la conferma. In questo momento delicato, la capacità della presidente di rassicurare i legislatori sul suo impegno per una governance trasparente e responsabile si rivela cruciale.

Il verdetto rappresenta un colpo significativo per la Commissione, enfatizzando l’importanza della trasparenza e della responsabilità nell’ambito delle decisioni politiche europee. Mentre von der Leyen affronta la sfida di garantirsi un secondo mandato, la decisione della Corte potrebbe avere ripercussioni cruciali sul suo futuro politico e sull’integrità delle istituzioni europee nel loro insieme.

