Crowdstrike, caos informatico in tutto il mondo: ancora diverse ore per il ritorno alla normalità

MeteoWeb

Un problema con l’aggiornamento del software di sicurezza Crowdstrike ha causato gravi disagi a milioni di utenti di Microsoft Windows in tutto il mondo, colpendo compagnie aeree, ferrovie, banche, borse e ospedali. Gli aerei sono stati bloccati, con voli cancellati da Europa agli Stati Uniti. Il CEO di Crowdstrike si è scusato per l’interruzione e ha affermato che è stata rilasciata una soluzione, ma ha ammesso che potrebbe passare “un po’ di tempo” prima che tutti i sistemi siano di nuovo attivi e funzionanti.

Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha dichiarato che ci vorranno ancora diverse ore per il ritorno alla normalità. Poco dopo l’incidente globale, CrowdStrike ha pubblicato sul suo blog una dettagliata spiegazione tecnica dell’accaduto e ha promesso un “sforzo continuo” per supportare i clienti coinvolti. La società ha annunciato di aver corretto il problema aggiornando il Channel File 291 e ha confermato che non verranno effettuate ulteriori modifiche a questo file. Il problema è stato risolto il 19 luglio 2024 alle 05:27 UTC e non è stato causato da un attacco informatico.

CrowdStrike ha fornito una procedura manuale per correggere il bug su ogni macchina interessata e ha invitato i clienti a consultare il loro blog o il Portale di supporto per le informazioni più recenti sulla risoluzione dei problemi. L’azienda ha anche incoraggiato i clienti con esigenze specifiche a contattarla direttamente e si è impegnata a identificare miglioramenti per rafforzare i propri processi. Aggiorneranno i risultati dell’analisi della causa principale man mano che l’indagine prosegue.

Mentre alcuni aeroporti stanno iniziando a tornare alla normalità dopo la cancellazione di migliaia di voli, gli operatori si aspettano che alcuni ritardi e cancellazioni persistano durante il fine settimana. Molte aziende si trovano ora a gestire arretrati e ordini mancati la cui risoluzione potrebbe richiedere giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.