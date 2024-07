Dramma incendi in California: il Park Fire è tra i più devastanti della storia dello Stato, ma il meteo concede una tregua

MeteoWeb

Il Park Fire, che sta divampando nel Nord della California vicino a Chico, è diventato uno dei più grandi incendi nella storia dello Stato. Le fiamme continuano ad avanzare, costringendo ulteriori evacuazioni che si estendono ora su 4 contee e minacciano una comunità che ancora si sta riprendendo da un incendio mortale avvenuto solo 6 anni fa.

Il CAL Fire stima che il Park Fire abbia distrutto oltre 350.000 acri fino a sabato a mezzogiorno, e ciò lo ha classificato al 7° posto nella lista degli incendi più estesi in California. Almeno 134 abitazioni e strutture sono state danneggiate o distrutte e altre 4.200 sono minacciate, hanno dichiarato i funzionari antincendio. Oltre 50 zone comunitarie sono ora sotto avviso di evacuazione attraverso 4 contee, coinvolgendo più di 4.400 persone.

“Un comportamento estremo del fuoco si è verificato a causa dell’allineamento della pendenza e dei venti, causando una crescita significativa,” hanno scritto i funzionari di CAL Fire nell’aggiornamento di sabato mattina. “Le squadre di ispezione dei danni stanno lavorando per identificare le strutture danneggiate o distrutte“. Finora, non sono stati segnalati decessi, ma 2 persone sono state curate per ferite lievi.

Venerdì notte, l’intera città di Paradise, California, è stata posta sotto avviso di evacuazione, il che significa che tutti i residenti devono prepararsi a fuggire se il fuoco si avvicina. “Il comportamento del fuoco e i venti previsti richiedono che tutti i residenti di Paradise si preparino a evacuare e attendano ulteriori informazioni,” hanno dichiarato i funzionari del CAL Fire. È un promemoria particolarmente inquietante dei pericoli degli incendi per questa comunità che è stata devastata dal Camp Fire nel 2018, che ha causato decine di morti mentre le fiamme attraversavano la città.

Quasi 2.500 vigili del fuoco sono impegnati nella lotta contro le fiamme da venerdì notte, e il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza, permettendo l’uso di risorse statali aggiuntive per affrontare l’incendio.

Il Park Fire è iniziato mercoledì in circostanze insolite e dolose, secondo gli investigatori. Testimoni hanno avvistato un uomo accanto a un’auto da cui era iniziato un incendio sotto la ruota sinistra del veicolo che si è rivelato appartenere alla madre del sospetto. L’uomo è salito nel veicolo per alcuni momenti, poi ne è uscito e ha spinto l’auto in fiamme giù per un pendio in un burrone, secondo il procuratore distrettuale della Contea di Butte, Mike Ramsey. L’auto è stata infine completamente avvolta dalle fiamme, che si sono diffuse nella vegetazione circostante e successivamente nei quartieri vicini. Il sospetto è stato identificato quella sera stessa e arrestato giovedì mattina. È detenuto nella prigione della Contea di Butte senza possibilità di cauzione, in attesa del processo fissato per lunedì.

Il meteo finalmente dà tregua ai vigili del fuoco

Dopo giorni di lotta contro il caldo torrido e i venti impetuosi che hanno alimentato incendi in gran parte del Nord della California, il meteo ha finalmente cambiato pattern, offrendo ai vigili del fuoco una tregua temporanea. Brezze più fresche dall’oceano sono penetrate nell’entroterra, abbassando le temperature e aumentando l’umidità.

La situazione dovrebbe rimanere stabile fino a metà settimana. Tuttavia, il caldo più intenso dovrebbe tornare alla fine della prossima settimana.

