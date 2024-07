Dust Devil si abbatte sulla spiaggia: panico tra i bagnanti a Ugento | VIDEO

MeteoWeb

Paura per i bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Ugento, sul litorale ionico leccese. Nella mattina di ieri, venerdì 26 luglio, un improvviso vortice ha attraversato la spiaggia, sollevando ombrelloni, gazebo, sdraio, lettini e danneggiando persino le passerelle in legno del lido Marini. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il vortice scuro attraversare velocemente la spiaggia, creando scompiglio e paura tra i bagnanti. Il fenomeno è durato solo pochi secondi. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito, ma si registrano 3 bagnanti contusi.

Nonostante avesse l’aspetto di un tornado, in realtà il fenomeno avvenuto a Ugento è un Dust Devil (o Diavolo di sabbia).

Un fenomeno simile si era verificato nei giorni scorsi anche a Grugliasco, nel Torinese.

Cos’è un Dust Devil?

I Dust Devil sono tornado relativamente lenti. Solitamente sono piccoli, ma possono raggiungere un’ampiezza di oltre 10 metri e un’altezza di oltre 1km. Sono spesso osservati sui prati polverosi nei mesi estivi e occasionalmente si sviluppano anche sulle cime delle montagne. Si verificano tipicamente durante giornate molto calde, sotto particolari condizioni atmosferiche.

“Anche se un Dust Devil somiglia certamente ad un tornado, si forma in condizioni molto diverse. Un tornado solitamente si forma sotto una tempesta rotante, mentre alte temperature e cieli sereni sono il terreno fertile per i Dust Devil”, spiega Erin Wenckstern, meteorologo di Weather Network. Quando le sacche d’aria calda in superficie salgono rapidamente verso l’aria più fredda, si sviluppa un vortice verticale di aria. “Più forte è il contrasto termico tra suolo e aria, più intenso sarà il Dust Devil. Mentre l’aria entra nella corrente ascensionale dall’area circostante, polvere e persino oggetti possono essere trascinati nel vortice e diventare proiettili”, ha aggiunto. Nella maggior parte dei casi, i Dust Devil sono innocui, ma in rare occasioni possono diventare intensi e provocare feriti o danni. Quindi è meglio prestare attenzione, in quanto i loro movimenti e la loro intensità possono cambiare rapidamente. I Dust Devil possono raggiungere una durata di 3-4 minuti.

