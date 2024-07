Archeologia, Egitto: sommozzatori scoprono incisioni dei faraoni nel Nilo | FOTO

MeteoWeb

Un’équipe congiunta di archeologi egiziani e francesi ha scoperto dipinti, incisioni e miniature di numerosi antichi faraoni egiziani nelle acque del Nilo a sud di Assuan. La spedizione subacquea è stata condotta nell’ambito degli sforzi in corso per identificare e registrare i siti archeologici di interesse che sono stati inondati durante la costruzione della diga di Assuan, il progetto che dal suo completamento nel 1970 controlla il flusso del Nilo e fornisce elettricità a milioni di persone.

Le raffigurazioni dei faraoni. ritrovate nei pressi delle isole di Philae e Konosso, comprendono quelle di Amenhotep III (1390-1352 a.C.), Thutmose IV (1400-1390 a.C.), Thutmose IV (1400-1390 a.C.), Psamtik II (595-589 a.C.) e Apries (589-570 a.C.). L’immersione è avvenuta vicino alle isole di Philae e Konosso.

“Per la prima volta, siamo andati sott’acqua per studiare le formazioni rocciose tra il bacino di Assuan e l’alta diga di Assuan”, ha scritto il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano in un comunicato. “Poiché il sito è ancora in buone condizioni, la missione è stata in grado di documentarlo completamente”. La documentazione prevede che i sommozzatori registrino il sito utilizzando fotografie, video e fotogrammetria, un processo attraverso il quale viene creato un modello 3D unendo i dati di decine o centinaia di fotografie. Una volta completata la raccolta dei dati, questi saranno studiati dagli archeologi che sperano che le incisioni forniscano ulteriori informazioni sui regni dei vari faraoni.

