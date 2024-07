Einstein Telescope, siglato accordo con la Spagna per il sostegno all’Italia

MeteoWeb

Anche la Spagna è al fianco dell’Italia nel portare avanti la candidatura dell’ex miniera di Sos Enattos per ospitare l’Einstein Telescope in Sardegna. Per sostenere il progetto nel territorio di Lula (Nuoro), oggi è stato formalizzato l’accordo internazionale a Olbia. L’intesa è stata siglata dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il vice ministro spagnolo Juan Cruz Cigudosa. Con loro, il Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, i sindaci di Olbia e Lula, Settimo Nizzi e Mario Calia e i rettori delle Università di Cagliari e Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti. L’accordo con la Spagna prevede che. in cambio. l’Italia sostenga la realizzazione del progetto Ifmif-Dones, una sorgente di neutroni a sito unico dedicata ai materiali innovativi per la fusione nucleare.

“L’accordo firmato oggi con la Spagna rafforza la proposta italiana di realizzare Einstein Telescope nel nostro Paese, in Sardegna, al centro del Mediterraneo – ha detto il Ministro Bernini -. Il Governo sta sostenendo convintamente il progetto, come dimostra l’impegno finanziario di 950 milioni già assunto nei mesi scorsi. Si tratta di una scelta strategica per un Paese che vogliamo sempre più ambizioso e attrattivo. L’Italia è leader nel mondo per la fisica e questa intesa dimostra l’altissima credibilità scientifica a livello internazionale di cui gode il nostro Paese. Einstein Telescope darà un impulso decisivo al programma di rafforzamento dell’ecosistema della ricerca che vogliamo sempre più attrattivo”.

Collaborazione Stato-Regione

Anche dopo il cambio di Giunta in Sardegna la collaborazione Stato-Regione è totale. “È un progetto trasformazionale – commenta il Presidente Alessandra Todde – che la Regione Sardegna sta portando avanti in maniera concorde con il Governo e in particolare con il grandissimo impegno che il Ministro Bernini sta ponendo, da quando è stata insediata, su questo progetto”.

La Regione e il Governo stanno pianificando gli interventi collaterali al progetto scientifico. “Stiamo istituendo un’unità di progetto, sotto la presidenza, che si occuperà di costruire tutto quello che è il contorno – ha chiarito a margine Alessandra Todde, con il Ministro Bernini al suo fianco -: un masterplan per quanto riguarda le infrastrutture, per le scuole internazionali e per quanto riguarda tutto quello che può accogliere una comunità internazionale e la può fare insediare correttamente nel nostro territorio. Alla ricerca e alla tecnologia ovviamente ci penseranno gli scienziati. Noi dobbiamo offrire le migliori condizioni affinché si trovino bene nel nostro territorio”.

Soddisfatto dell’accordo anche il sindaco di Olbia. “Noi abbiamo sempre sostenuto la candidatura di Sos Enattos quale sede dell’Einstein Telescope – commenta Settimo Nizzi -, un progetto che va ben oltre i confini delle nostre città, del nostro Stato e dell’Europa intera. Continueremo a lavorare uniti per dare il nostro contributo alla ricerca scientifica, alla formazione e alla crescita dei nostri territori per il benessere delle nostre comunità”.

Todde: “c’è una legge, niente impianti eolici per un raggio di 40 chilometri”

Ma anche in questo angelo della Sardegna avanza l’ombra delle pale eoliche. Da Olbia, il Presidente della Regione precisa che c’è già una tutela per proteggere quel sito. “È vigente una legge che dice che nell’area di rispetto, che è di 40 chilometri intorno all’Einstein Telescope, non si possono fare impianti – ha ricordato Alessandra Todde -. Questo è il modo migliore per rispondere a chi vuole speculare anche in quel territorio”.

