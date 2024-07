Eruzione Etna: caos cenere, l’aeroporto di Catania chiude settori | FOTO

MeteoWeb

La società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC) ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. “La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze“, sottolinea la SAC. “Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti“.

A corredo dell’articolo, nella gallery, le foto di Antonella Infanta, scattate a Catania, Trecastagni, Pedara, Mascalucia.

L’INGV ha abbassato oggi il livello di allerta per il volo, il VONA, passato da rosso ad arancione, perché non si rileva più l’emissione di cenere. Anche i valori del tremore vulcanico, indicatori dell’energia dei condotti magmatici dell’Etna, sono crollati nella notte dalla zona “rossa” a quella “gialla” e sono, al momento ancora in calo, anche se su livelli medio alti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.