Escursionista muore alle cascate di Piovere: ennesima tragedia in montagna

Ennesimo grave incidente in montagna sulle Alpi, precisamente a Tignale, in provincia di Brescia sul lago di Garda dove questa mattina poco prima di mezzogiorno, un uomo austriaco di 38 anni, guida alpina, è morto, precipitando durante un’attività di canyoning alle cascate di Piovere. L’uomo è precipitato per 50 metri ed è morto sul colpo. La tragedia si è verificata in una zona molto ambita dagli escursionisti per le bellezze paesaggistiche e naturalistiche.

La guida alpina austriaca era insieme ad un gruppo di turisti stranieri che stavano facendo canyoning. Inutile l’intervento del Soccorso alpino della stazione di Valle Sabbia della V delegazione Bresciana, con la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

