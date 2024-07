L’Etna e la Luna, duetto di lava e luce cinerea nella notte | FOTO

MeteoWeb

In uno spettacolo mozzafiato immortalato da Gianni Tumino da Piano Fiera, Adrano (CT), l’Etna in eruzione e la Luna con la sua luce cinerea si sono uniti in un connubio di natura e astri. La luce cinerea, fenomeno in cui la parte scura della Luna è debolmente illuminata dalla luce solare riflessa dalla Terra, ha reso la scena ancora più suggestiva. Questa luce, visibile quando la Luna è una sottile falce, evidenzia la superficie lunare non direttamente illuminata dal Sole, creando un alone etereo e affascinante.

La scelta del luogo non è stata casuale: Piano Fiera offre una posizione privilegiata per catturare la bellezza di questi eventi naturali. In una notte di particolare attività vulcanica, le scintille di lava dell’Etna hanno incontrato la delicata luce cinerea, regalando un quadro di rara bellezza.

