Il Falcon 9 torna a ruggire: SpaceX inarrestabile, lanciati con successo satelliti Starlink | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX non è rimasta a terra per molto tempo. La compagnia ha lanciato 23 dei suoi satelliti per la banda larga Starlink con un Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida oggi, sabato 27 luglio. È stato il primo decollo di SpaceX dall’11 luglio, quando il razzo Falcon 9 ha registrato una rara anomalia, un guasto allo stadio superiore che ha portato alla perdita di 20 satelliti Starlink.

Falcon 9 spicca il volo

Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra circa 8 minuti dopo il lancio. Ha effettuato un atterraggio verticale sulla nave drone di SpaceX “Just Read the Instructions“, stazionata nell’Oceano Atlantico. È stato il 17° lancio e atterraggio per questo particolare booster, secondo quanto riportato da SpaceX. Dodici dei suoi 16 voli fino ad oggi sono stati missioni Starlink.

Nel frattempo, il secondo stadio del razzo ha continuato a trasportare i 23 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa (LEO), con dispiegamento circa 63 minuti dopo il lancio.

L’anomalia

L’anomalia dell’11 luglio è stata causata da una perdita di ossigeno liquido, che ha impedito allo stadio superiore del Falcon 9 di effettuare un’accensione per l’innalzamento dell’orbita come previsto. L’indagine sull’anomalia condotta da SpaceX ha rilevato la probabile causa di quella perdita: una crepa in una linea relativa ad sensore di pressione nel sistema di ossigeno liquido.

“Per i lanci a breve termine del Falcon, la linea del sensore difettosa e il sensore sul motore del secondo stadio saranno rimossi,” aveva spiegato SpaceX in un aggiornamento sull’anomalia. “Il sensore non è utilizzato dal sistema di sicurezza del volo e può essere coperto da sensori alternativi già presenti sul motore“.

SpaceX ha dichiarato di aver presentato il suo rapporto sull’incidente alla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti, che supervisiona tali indagini. Questa particolare indagine sembra rimanere aperta, ma la FAA ha comunque dato il via libera per il lancio di oggi. “Dopo una revisione completa, la FAA ha stabilito che non vi erano problemi di sicurezza pubblica coinvolti nell’anomalia che si è verificata durante il lancio del gruppo Starlink 9-3 di SpaceX l’11 luglio,” ha dichiarato la FAA in una nota inviata a TechCrunch. “Questa determinazione sulla sicurezza pubblica significa che il veicolo Falcon 9 può riprendere le operazioni di volo mentre l’indagine complessiva rimane aperta, a condizione che tutti gli altri requisiti di licenza siano soddisfatti“.

L’incidente dell’11 luglio è stato il primo problema in volo per un Falcon 9 dal giugno 2015, interrompendo una serie di oltre 300 decolli consecutivi di successo (salvo il Falcon 9 che è esploso sulla rampa durante i test pre-volo nel settembre 2016).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.