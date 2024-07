Una fuga di gas a Pavia manda in tilt il traffico ferroviario | FOTO

MeteoWeb

A causa di una fuoriuscita di gas a cielo aperto vicino ai binari, dalle 11:40 è bloccata a Pavia la circolazione dei treni sulla linea Milano-Genova, con ritardi fino a 100 minuti e cancellazioni in un giorno di rientro dalle ferie. La perdita è stata trovata in viale della Repubblica. Chiuse le strade nel raggio di 300 metri.

La perdita di gas sarebbe stata causata da lavori per la stesura della fibra ottica che hanno lesionato una tubatura del gas a bassa pressione. La fuoriuscita ha causato sacche di gas nei tombini del quartiere. Per sicurezza, sono state evacuate circa 20 famiglie di tre case popolari.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Asm, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, per i lavori di riparazione che appaiono complessi. Dopo diversi carotaggi, Vigili del Fuoco e Asm hanno individuato la perdita e stanno provvedendo alla riparazione, che richiederà ancora alcune ore.

Fs rende noto che “la sospensione della circolazione ferroviaria è stata disposta nella tarda mattinata di oggi dal Prefetto di Pavia. L’attuale previsione di riapertura, ricevuta dalle Autorità competenti, è per la serata di oggi”. “È ancora in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco – si legge in una nota – Treni Intercity e Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni Intercity percorrono l’itinerario alternativo via Piacenza con inevitabile allungamento dei tempi di viaggio e non fermano a Pavia. I viaggiatori dei treni regionali, che non circolano tra Milano e Genova, sono autorizzati, senza alcun sovrapprezzo, a utilizzare i treni via Torino. Trenitalia invita, laddove possibile, a riprogrammare il proprio viaggio. I dettagli sulle modifiche sono consultabili alla sezione Indomabilità del sito Trenitalia.com”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.