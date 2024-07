Google introduce il sistema di allerta incendi in Italia: l’IA avvisa in tempo reale

MeteoWeb

Con l’estate che avanza e il rischio di incendi boschivi che cresce, Google ha fatto un importante passo avanti nella sicurezza ambientale. A partire da oggi, l’Italia è uno dei 15 nuovi paesi a beneficiare del sistema avanzato di monitoraggio degli incendi basato su intelligenza artificiale (IA) di Google. Questa innovativa tecnologia offre avvisi tempestivi tramite l’app Google Maps, informando gli utenti su incendi nelle vicinanze e fornendo suggerimenti su come mantenersi al sicuro.

Google rileva gli incendi

Il nuovo sistema di allerta sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i dati satellitari e tracciare i confini degli incendi con precisione. “Il modello, addestrato su un vasto insieme di immagini satellitari e migliorato anche con i segni lasciati dal fuoco dopo il contenimento degli incendi, è in grado di distinguere con maggiore accuratezza i roghi attivi rispetto ai sistemi tradizionali,” spiegano da Google. Grazie a questa tecnologia, Google ha già mappato oltre 20 incendi boschivi nell’Europa meridionale dall’inizio della stagione estiva, estendendo la sua copertura a Spagna, Grecia, Cipro, Portogallo e Kenya.

La piattaforma non solo rileva e segnala gli incendi, ma integra anche le notifiche all’interno delle indicazioni stradali di Google Maps. Questo consente ai viaggiatori di evitare le aree colpite e pianificare percorsi alternativi. “Secondo alcune stime, negli ultimi 50 anni in Europa le aree a rischio incendi sono raddoppiate – spiega Yossi Matias, Vice President & Head di Google Research – questo è solo uno dei tanti modi in cui utilizziamo l’intelligenza artificiale per aiutare le comunità a fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico e i pericoli che ne derivano.”

Inoltre, i messaggi di allerta vengono inviati nella lingua impostata sui dispositivi degli utenti, garantendo una comunicazione chiara e immediata, fondamentale per agire prontamente in situazioni di emergenza. Durante la prima settimana di luglio, Google ha inviato notifiche a 1,4 milioni di persone, dimostrando l’efficacia e l’impatto positivo del sistema.

Questa nuova iniziativa di Google rappresenta un significativo passo avanti nella gestione degli incendi e nella protezione dell’ambiente, dimostrando come la tecnologia può giocare un ruolo cruciale nella sicurezza pubblica e nella lotta contro i cambiamenti climatici.

