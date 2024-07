Il cervello umano possiede un “dizionario dei sinonimi e contrari” gestito dai neuroni

MeteoWeb

Il cervello umano, sempre più rivelatore dei suoi misteri, ha svelato un nuovo segreto: un “dizionario dei sinonimi e contrari” operato dai neuroni stessi. Questa straordinaria scoperta è stata compiuta da ricercatori del Massachusetts General Hospital, i quali hanno cartografato il modo in cui il cervello associa i significati delle parole. Utilizzando una tecnica avanzata, hanno monitorato l’attività neurale di 13 volontari mentre ascoltavano frasi e racconti, svelando come singoli neuroni rappresentano e distinguono varie parole e i loro significati.

Il “dizionario” del cervello

Lo studio, pubblicato su Nature, rivela che alcuni neuroni si attivano in risposta a parole con connotazioni emotive, come “felice” o “triste“, mentre altri preferiscono azioni come “correva” o “saltava“. Questa differenziazione indica una capacità sorprendente del cervello di discernere e anticipare significati basati sul contesto linguistico. I ricercatori hanno anche dimostrato che analizzando l’attività di pochi neuroni è possibile comprendere cosa una persona sta ascoltando o pensando, aprendo la strada a potenziali applicazioni nelle interfacce cervello-macchina per migliorare la comunicazione per individui con disabilità motorie.

“Gli esseri umani possiedono un’eccezionale capacità di estrarre significati sfumati attraverso il linguaggio: quando ascoltiamo un discorso, possiamo comprendere il significato di decine di migliaia di parole e farlo senza soluzione di continuità attraverso concetti e temi straordinariamente diversi. Tuttavia, il modo in cui il cervello umano elabora il linguaggio a livello computazionale di base dei singoli neuroni è ancora una sfida da comprendere.”, afferma il coordinatore dello studio, il neurologo Ziv Williams. Questa ricerca pionieristica non solo avanza la nostra comprensione della mente umana, ma promette di aprire nuove vie per aiutare coloro che lottano nella comunicazione quotidiana.

