Incendi Roma: sterpaglie in fiamme a Guidonia Montecelio

Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica per l’incendio di sterpaglie divampato sulla Pontina SS148 all’altezza di Castel Romano e presso il Comune di Guidonia Montecelio. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte, che stanno intervenendo in Via Pelago per un vasto incendio di vegetazione. Richiesti ulteriori due moduli antincendio per circoscrivere le fiamme vicino alle abitazioni. Carabinieri e 118 sul posto.

