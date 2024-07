Incendi a Roma, fiamme a Tor Vergata e Casal Lumbroso: pioggia di cenere e odore di bruciato, “chiudete le finestre” | FOTO

MeteoWeb

”Siamo al lavoro in questo momento in due situazioni critiche. Abbiamo un incendio importante in zona Casal Lumbroso e un altro sempre importante a Tor Vergata. Siamo impegnati con squadre della Protezione civile”: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il direttore della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano sugli che sono divampati oggi a Roma. La situazione che sta portando anche ”nel centro della città un odore di bruciato e frammenti di cenere dal cielo. Stimiamo che si tratti della colonna di fumo che parte da Casal Lumbroso”.

”In questo momento l’unico consiglio è quello di chiudere le finestre in presenza di fumo maleodorante e di non mettere in funzione condizionatori che non abbiano i filtri all’interno, dove invece la situazione è più complicata bisogna anche bloccare i filtri all’interno. In via precauzionale per le zone in prossimità dell’incendio abbiamo attivato Arpa regionale che è andata a posizionare un campionatore,” ha concluso Napolitano.

Nella zona di Casal Lumbroso il rogo è partito da alcune sterpaglie e minaccia alcune abitazioni che sono state evacuate. La nube di fumo e cenere ha raggiunto il centro della Capitale rendendo l’aria afosa ancora più irrespirabile. U altro rogo sta divampando nella zona Tor Vergata in via Di Scheda.

