Incendi Toscana, a fuoco bosco a Gaiole in Chianti: elicotteri in azione

MeteoWeb

Dal pomeriggio, un incendio boschivo è in corso in località di Nusenna, a Gaiole in Chianti, nel Senese. La Protezione Civile riporta di avere ricevuto numerose segnalazioni alla sala operativa provinciale per una colonna di fumo ben visibile anche a distanza: è stato immediatamente disposto l’invio di 8 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali. Un direttore operazioni dell’organizzazione regionale assumerà a breve il coordinamento delle operazioni e degli sganci di due elicotteri della flotta di Regione Toscana, segnala ancora la Protezione Civile. Tuttavia – viene ulteriormente specificato – l’intervento potrebbe essere condizionato dalla direzione verso nord-est del vento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.