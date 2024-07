Incendi, Vigili del Fuoco morti nel Materano: aperta un’inchiesta

MeteoWeb

La Procura di Matera ha aperto un’inchiesta dopo la tragedia dei due Vigili del Fuoco di Matera, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi di 45 anni, morti carbonizzati ieri pomeriggio mentre spegnevano un vasto incendio che ha incenerito decine di ettari di vegetazione e macchia mediterranea a Nova Siri. I due, in servizio nel distaccamento di Policoro, sono intervenuti insieme ai colleghi in due squadre.

Stavano mettendo in sicurezza un’abitazione in contrada Salice in cui è stata segnalata una famiglia che non poteva allontanarsi per la presenza di un disabile a letto. Secondo una ricostruzione della dinamica, a causa delle fiamme altissime, i due Vigili del Fuoco sono caduti in un canalone che stavano attraversando, senza avere la possibilità di poter trovare vie di fuga o di essere subito soccorsi, e sono stati uccisi dal fuoco. Sul posto, i Carabinieri della compagnia di Policoro e i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Matera stanno eseguendo i rilievi tecnici.

