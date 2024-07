Incendio a Matera, morti due Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Questo pomeriggio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri (Matera), in contrada Cozzuolo, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento. Lo fanno sapere i vigili del fuoco.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale” ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze“. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

“Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di due Vigili del Fuoco, impegnati questo pomeriggio nelle operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. In attesa che vengano accertate le dinamiche del tragico incidente porgo ai loro cari le mie più sentite condoglianze“. E’ quanto si legge nel messaggio postato su Facebook dal presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Abbiamo appreso con dolore la notizia del tragico incidente accaduto oggi pomeriggio che è costato la vita a due Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio boschivo in provincia di Matera. L’incidente ci conferma tristemente quanto sia complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi – sottolinea il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio – e ci impone di ricordare che, al di là delle azioni dolose, i comportamenti scorretti oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento. Alle famiglie delle vittime vanno le nostre condoglianze e a nome di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile esprimo vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco“. Questa la nota del Dipartimento della Protezione Civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.