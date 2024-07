Scontro tra treni a Parma: feriti e linea ferroviaria interrotta

MeteoWeb

Un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati, intorno alle 16.30, all’altezza di via Toscana, a Parma. Il primo convoglio era in uscita in direzione Bologna, mentre il secondo stava entrando in stazione. Due i feriti lievi. La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma sulla linea convenzionale, con ripercussioni anche sull’Alta velocità.

A impattare contro il treno passeggeri sarebbero state le ultime due carrozze di quello merci. Due ragazze, che passavano nella via che costeggia i binari, sono state ferite lievemente dalle pietre volate via nell’impatto, le stesse che hanno danneggiato circa trenta macchine lì parcheggiate, provocando ingenti danni alle infrastrutture della zona. Tutta la zona è stata chiusa alla viabilità.

Ad aver causato l’incidente potrebbe essere il mancato funzionamento del meccanismo che aziona lo scambiatore dei binari ma saranno gli accertamenti a spiegare la reale dinamica. Il sindaco di Parma Michele Guerra parla di “tragedia sfiorata”: “qui sembra ci sia stato un conflitto bellico. Ingentissimi i danni materiali. Un’auto con una famiglia a bordo con una bambina piccola è stata colpita da un sasso. I tre feriti hanno contusioni di lieve entità”. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.