Jaan Roose, l’impresa in diretta: sta attraversando a piedi lo Stretto di Messina | FOTO e VIDEO

Jaan Roose è partito. Il funambolico slackliner sta attraversando lo Stretto di Messina a piedi su una fettuccia di 1,9 cm di larghezza tesa tra i due piloni ex Enel di Santa Trada e Torre Faro e sospesa a 200 metri sul livello del mare. Proprio a Santa Trada, per assistere alla partenza, questa mattina s’è radunata una grande folla di curiosi. La partenza è avvenuta ad un’altezza di 265 metri (misura superiore al più alto grattacielo italiano), l’arrivo sarà in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilometri, a Torre Faro (Messina) ad un’altezza di 230 metri.

Se l’impresa dovesse riuscire, Roose stabilirebbe il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro. Al momento le condizioni meteo nello Stretto sono ideali: cielo sereno e calma di vento.

Jaan Roose attraversa lo Stretto di Messina: le immagini dei primi passi dal pilone di Santa Trada

