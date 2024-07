Juno “cattura” le nuvole caotiche e colorate di Giove

MeteoWeb

Durante il suo 61° sorvolo ravvicinato di Giove, avvenuto il 12 maggio 2024, la sonda Juno della NASA ha catturato un’immagine spettacolare e colorata dell’emisfero settentrionale del pianeta gigante. Lo scatto, con colori migliorati, offre un dettaglio senza precedenti delle nuvole caotiche e delle tempeste cicloniche in una zona nota agli scienziati come “folded filamentary region”. In queste aree, i getti zonali che creano i familiari motivi a bande nelle nuvole di Giove si frammentano, portando a schemi turbolenti e strutture nuvolose che evolvono rapidamente nel corso di pochi giorni.

L’immagine è stata creata dal citizen scientist Gary Eason utilizzando i dati grezzi dello strumento JunoCam, applicando tecniche di elaborazione digitale per migliorare colore e nitidezza.

Al momento della realizzazione dell’immagine grezza, la sonda Juno si trovava a circa 29mila km sopra le cime delle nuvole di Giove, a una latitudine di circa 68 gradi a Nord dell’equatore. Questo punto di osservazione ha permesso di ottenere una vista dettagliata delle dinamiche atmosferiche del pianeta, rivelando la complessità e la bellezza dei suoi modelli nuvolosi.

La missione Juno, lanciata nel 2011, ha il compito di studiare la composizione, la gravità, il campo magnetico e la magnetosfera di Giove. Le sue scoperte stanno contribuendo a svelare i misteri della formazione del pianeta e della sua struttura interna, fornendo preziosi dati che aiutano a comprendere meglio non solo Giove, ma anche i meccanismi fondamentali di altri giganti gassosi e dei sistemi planetari in generale.

