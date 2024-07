Incantevole Luna Piena nel weekend, ha un legame speciale col meteo estivo

MeteoWeb

Questo fine settimana, il cielo notturno ci regalerà uno spettacolo celeste che, pur sembrando ordinario, ha un legame diretto con il meteo estivo. Gli osservatori del cielo potranno ammirare l’ascesa della Luna Piena (totalmente piena in Italia il 21 luglio alle 12:17) a condizione che il cielo sia libero da nuvole, pioggia o temporali. Considerando la fase “clou”, lo spettacolo lunare si estenderà da sabato fino a domenica.

I soprannomi della Luna Piena di luglio

La Luna Piena di luglio ha 2 soprannomi popolari: “Luna del Tuono” e “Luna del Cervo“. La “Luna del Tuono” prende il nome dai temporali estivi che frequentemente rimbombano durante questo mese. “Luna del Cervo” deve il suo nome ai cervi maschi, poiché è il periodo dell’anno in cui le loro corna crescono rapidamente in vista della stagione degli amori in autunno.

Altri soprannomi per la Luna Piena di luglio includono “Luna di Mezza Estate” e “Luna del Salmone”.

Il cielo di luglio

Alcuni fortunati osservatori, alzando gli occhi al cielo in queste notti, potrebbero avere la fortuna di scorgere qualche stella cadente in anticipo rispetto a 2 sciami meteorici che stanno raggiungendo il loro picco. Negli ultimi giorni di luglio, gli sciami meteorici delle Delta Aquaridi Meridionali e delle Alfa Capricornidi raggiungeranno il loro picco, con una combinazione di circa 20 meteore l’ora. Sebbene l’attività massima di entrambi gli eventi sia ancora lontana, alcune stelle cadenti di ciascuno sciame potrebbero iniziare a solcare il cielo notturno già a metà luglio.

Questo fine settimana, quindi, non sarà solo un’occasione per ammirare la bellezza della Luna Piena, ma anche per riflettere sul legame affascinante tra gli eventi celesti e i fenomeni meteorologici estivi. Un motivo in più per alzare gli occhi al cielo e godersi la magia che l’universo ha da offrire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.