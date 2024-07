Maltempo, vasto ammasso temporalesco tra Veneto e Friuli: grandine a Belluno | FOTO

MeteoWeb

Sono iniziati i forti temporali attesi questa sera al Nord-Est, in particolare tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questo momento, un vasto ammasso temporalesco si estende da Belluno fin sopra Udine e Pordenone: attenzione a nubifragi, grandine e raffiche di vento. Sulla città di Belluno, il temporale ha già scaricato 19mm di pioggia e prodotto anche grandine, per fortuna non di grandi dimensioni. La temperatura è precipitata a +20°C dopo una massima di +32°C raggiunta nel pomeriggio. Segnaliamo anche 21mm a Villanova e 18mm a Soverzene, sempre nel Bellunese.

In Friuli, sono caduti 20mm a Tarvisio, 14mm a Comeglians, 13mm a Piano d’Arta.

Il maltempo continuerà a colpire il Nord-Est anche nelle prossime ore. I nuclei temporaleschi sono in moto verso sud-ovest. Le tempeste potrebbero organizzarsi in multicelle e alcune supercelle con grandine isolata e raffiche forti o gravi, oltre a forti piogge.

