Maltempo, temporali come bombe al Nord/Est: overshooting top tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Violenti temporali stanno colpendo il Nord/Est dell’Italia, in modo particolare il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia spiccano i 68mm di pioggia caduti a Chiansaveit, mentre in Veneto abbiamo 50mm di accumulo pluviometrico a Vittorio Veneto. Ma sono tantissime le località che hanno superato i 20–30mm di pioggia. In corso due grossi nuclei temporaleschi, uno nel Veneto orientale e un altro al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Grandi sbalzi termici tra le aree già colpite dal fronte temporalesco (a Belluno, dopo una forte grandinata, ci sono appena +20°C), e le zone ancora più lontane dai temporali lungo la costa, dove a Venezia e Trieste abbiamo ancora +30°C.

Le immagini satellitari mostrano un impressionante overshooting top nel cuore della supercella temporalesca tra Veneto e Friuli Venezia Giulia: si tratta di una cupola dall’aspetto cumuliforme che si forma sopra l’incudine di un cumulonembo molto sviluppato. Questa cupola supera il top della nube temporalesca sino al limite della stratosfera, non riuscendo a ghiacciarsi per tempo (di solito un osservatore esterno può notare la protuberanza cumuliforme uscire dall’incudine). In genere l’overshooting top è derivato da “Updrafts” molto veloci che non fanno in tempo a ghiacciarsi o ad appiattirsi lungo la sommità del cumulonembo, favorendo cosi la nascita di una specie di cupola che si impenna al di sopra dell’incudine, raggiungendo altezze considerevoli al limite della troposfera.

Forti temporali stanno colpendo anche Slovenia e Croazia, come ampiamente previsto dall’allerta meteo odierna.

