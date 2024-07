Maltempo, ancora pioggia su Euro 2024: il nubifragio non ferma lo spettacolo di Austria-Turchia

MeteoWeb

Il maltempo continua a condizionare l’Europeo di calcio che si sta disputando in Germania: questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia è andato in scena l’ultimo Ottavo di Finale. Austria-Turchia è stata in assoluto la partita più bella e spettacolare di tutto il torneo, almeno fino al momento. E’ finita 1-2 per i turchi allenato da Vincenzo Montella, che approdano così ai Quarti di Finale dove affronteranno l’Olanda.

La partita si è giocata, tanto per cambiare, sotto la pioggia: ha fatto freddo e ha piovuto praticamente ogni giorno, tranne su Svizzera-Italia che sabato pomeriggio si è disputata con +30°C a Berlino. Un caso molto isolato, in quanto già quella sera a Dortmund Germania-Danimarca è stata addirittura sospesa per un violentissimo temporale.

Invece il maltempo di questa sera a Lipsia non ha compromesso il regolare svolgimento del match, anzi: Austria e Turchia hanno dato spettacolo. E’ stata una partita davvero mozzafiato, senza ombra di dubbio la più bella e avvincente di tutto il torneo. Nonostante il nubifragio.

