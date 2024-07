Maltempo Basilicata, grandinata nel Materano: iniziata la conta dei danni

MeteoWeb

Per la grandinata del 2 luglio, evento climatico che ha colpito la provincia di Matera, in Basilicata, provocando danni all’agricoltura, gli uffici regionali hanno iniziato la conta dei danni. Numerose sono state le richieste pervenute dai Comuni dell’area del Metapontino, anche con richieste di riconoscimento della calamità naturale, dai tecnici e dalle associazioni di categoria. Sul portale Sia-Rb gli imprenditori agricoli, anche tramite i loro centri di assistenza o i tecnici, possono segnalare i danni subiti alle strutture aziendali (piante arboree, strutture di protezione delle coltivazioni, reti antigrandine, macchine, ecc.), in modo da consentire la delimitazione delle aree colpite e la quantificazione dei danni. Quindi, la Regione potrà inoltrare la richiesta di calamità naturale al Ministero, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dal fondo nazionale.

Previsto il contributo per il ripristino delle strutture danneggiate ma non l’indennizzo delle produzioni. Le segnalazioni potranno essere inviate a partire da domani e sino al 31 luglio.

