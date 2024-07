Maltempo, Calabria e Sicilia sott’acqua: nubifragi e freddo anomalo, è un Luglio mai visto!

MeteoWeb

Forte maltempo e freddo anomalo, da tre giorni: in Calabria e Sicilia Luglio non è ancora iniziato, almeno dal punto di vista dei connotati meteorologici tipici della stagione. Siamo nel mese d’estate per antonomasia, c’è persino chi da tempo aveva scelto questa settimana per le vacanze e le ferie attese un anno intero. E invece il maltempo sta rovinando tutti i piani: quello di oggi è il terzo giorno di pioggia consecutivo in molte località di Calabria e Sicilia, dove fa freddo, molto freddo per il periodo.

A Messina, sulla costa, la temperatura minima di oggi è crollata addirittura a +19°C e adesso la massima in pieno giorno non supera i +25°C: sono valori tipici di inizio maggio. A Cosenza la minima è stata addirittura di +17°C e adesso la massima è ferma a +24°C. Persino a Reggio Calabria e Palermo la temperatura massima è ferma a +26°C. Sono temperature molto fredde rispetto alla norma del periodo, e il maltempo imperversa senza sosta localmente in modo molto intenso.

Le grandi piogge di Cosenza

La Provincia di Cosenza è stata la più colpita dai fenomeni estremi, già avantieri, martedì 2 luglio, con tornado, nubifragi e vento impetuoso sulla costa Jonica da Mandatoriccio a Cirò Marina. Ieri pomeriggio il maltempo ha colpito Cosenza città: in centro sono caduti 30mm di pioggia, nella Zona Industriale Menna di Zumpano 50mm di pioggia e ad Arcavacata di Rende, dove sorge l’Università della Calabria, addirittura 87mm di pioggia in un contesto alluvionale.

Ma il record pluviometrico di quest’ondata di maltempo in Calabria spetta alla frazione Maione del Comune di Altilia, sempre nel Cosentino: qui oggi sono caduti 27mm di pioggia, ieri 85mm e avantieri 17mm, per un parziale di ben 129mm negli ultimi tre giorni. E non è ancora finita. Si tratta di un contesto tipicamente autunnale: tre giorni di pioggia consecutivi e tali accumuli pluviometrici sono oltre ogni norma del mese di luglio, che in Calabria solitamente scorre senza precipitazioni se non qualche isolato passaggio nuvoloso e temporale montano.

Maltempo anche nel reggino

Forti piogge anche in provincia di Reggio Calabria, dove da tre notti si susseguono nubifragi sulla tirrenica tra la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola. Stamattina sono caduti 28mm di pioggia a Rosarno e 25mm a Palmi. Piove da tre giorni in Aspromonte: a Gambarie oggi sono caduti 26mm, ieri 8mm e avantieri altri 8mm.

La situazione in Sicilia e i nubifragi del messinese

Non è da meno la Sicilia: forti piogge hanno colpito negli ultimi due giorni la provincia di Messina, dove ha piovuto in tutto il territorio provinciale, dallo Stretto all’entroterra. Accumuli più abbondanti sui Nebrodi, ma la pioggia è stata diffusa e copiosa anche sui Peloritani. Sono caduti 44mm di pioggia a Militello Rosmarino, 37mm ad Alcara Li Fusi, 36mm a Ficarra, 31mm a Sant’Angelo di Brolo, 30mm a San Marco d’Alunzio, 28mm a Sinagra, 27mm a Mirto, 26mm a Montagnareale, 25mm a Rocca Timogna, 23mm a Messina Bisconte, Salice e Galati Mamertino, 22mm a Furnari e Tortorici, 21mm a Castell’Umberto, 20mm a Pizzo Rosarello e Fiorita, 18mm a Rocca di Caprileone e San Fratello, 16mm a Messina Istituto Geofisico e a Castanea delle Furie, 15mm a Capo d’Orlando, Messina San Michele, Venetico e Calvaruso, 14mm a Rometta e Saponara, 11mm a Messina Guidari.

In Sicilia ha piovuto anche sulle Madonie e nell’entroterra catanese, con 11mm di pioggia a Palagonia, 8mm a Borgo Pietro Lupo, 5mm a Scordia.

Allerta Meteo: ancora maltempo, non è finita

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore: non è ancora finita qui. Come possiamo vedere dall’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare, altri forti temporali stanno colpendo il Cosentino, il Crotonese, il Catanzarese e il messinese, dove giungono dal Tirreno. Nel pomeriggio avremo altre forti piogge e il maltempo continuerà anche domani, venerdì 5 luglio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.