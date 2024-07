Maltempo, è una notte da lupi al Nord: forti temporali e freddo come in pieno autunno. Allerta Meteo al Centro/Sud

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo al Nord Italia, dove Luglio è iniziato come se fosse Novembre: intensi temporali con grandine grossa e pioggia torrenziale hanno colpito e stanno colpendo gran parte del settentrione. I fenomeni più intensi in Friuli Venezia Giulia, dove spiccano i 129mm di pioggia caduti a Pantianicco e gli 81mm a Udine. Nubifragi anche nel vicino Veneto, dove spiccano gli 85mm di pioggia a Vittorio Veneto.

Nuovi forti temporali hanno colpito il Piemonte, dove nel pomeriggio-sera sono caduti 56mm di pioggia a Parella e 28mm a Torino.

Maltempo a Torino, grandine enorme a Caselle

Maltempo in Piemonte, allagamenti a Piobesi Torinese dopo i temporali

Altri fenomeni estremi hanno colpito l’Emilia Romagna, non solo con la grandinata di Bologna ma anche con altri forti temporali in Emilia, dove sono caduti 55mm di pioggia a Soragna e 54mm a Fidenza, ma anche nel cuore della Romagna dove spiccano i 37mm di pioggia caduti ad Ospital Monacale.

Le temperature sono crollate su valori tipicamente invernali in tutto il Nord Italia, dove intanto Giugno s’è concluso con una media mensile inferiore alla norma ed è il secondo mese consecutivo con anomalie termiche negative (non succedeva da oltre tre anni). Se Luglio continuerà così, potrebbe essere il terzo: nei prossimi giorni farà davvero molto freddo. Stasera, intanto, abbiamo tra +16 e +17°C in tutta la pianura Padana, proprio come se fossimo a novembre.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà rapidamente anche al Centro/Sud, dove tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio avremo forti temporali, grandinate, trombe d’aria e temperature in picchiata di circa 15°C.

