Maltempo, frane e smottamenti nel Bresciano: isolate 20 persone | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continua da stanotte il lavoro dei Vigili del Fuoco in provincia di Brescia, dove a causa delle forti piogge si sono verificate frane e smottamenti nei comuni di Ceto, Breno e Bagolino. A Ceto, in Vallecamonica, è crollato il Pút del Sac, il ponte lungo la strada di Valpaghera. Lo smottamento ha travolto anche l’acquedotto del paese, ora rimasto parzialmente senza acqua. Squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere il materiale franoso e per rifornire di acqua le utenze locali con le autobotti.

A Breno e Bagolino, le ruspe dei pompieri sono in azione per ripristinare la viabilità lungo la SP669 interessata da alcune frane. Si registrano danni a diversi edifici invasi da acqua e detriti. Attualmente, due abitazioni con circa venti persone risultano irraggiungibili a causa dell’interruzione della viabilità ordinaria.

Maltempo, frane e smottamenti nel Bresciano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.