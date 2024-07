Maltempo Friuli, si sgancia un portone: anziano gravemente ferito

MeteoWeb

Il maltempo che nella serata di ieri ha colpito il Friuli Venezia Giulia con forti temporali ha provocato anche un ferito. Un uomo di 80 anni, di Rive d’Arcano (Udine), è stato ricoverato in ospedale, in condizioni critiche, dopo essere stato schiacciato da un pesante portone che si è sganciato dai cardini in un’azienda agricola, a causa del forte vento associato ai forti temporali di ieri sera.

In totale, i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e dei distaccamenti – con rinforzi da Gorizia e Pordenone – hanno risposto a circa 120 chiamate di soccorso, quasi tutti per piante abbattute, alcune delle quali sono cadute su auto in sosta: non ci sono stati altri feriti.

Per precauzione, il concerto di Francesco De Gregori, previsto in castello a Udine, è stato rinviato al 23 luglio.

