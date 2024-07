Maltempo, forti temporali in Friuli Venezia Giulia: allagamenti e alberi abbattuti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Si intensificano i temporali al Nord dopo i fenomeni del pomeriggio. In questo momento, i temporali più forti stanno colpendo il settore orientale del Friuli Venezia Giulia, causando nubifragi, accompagnati da forti raffiche di vento. In un’ora e mezza, sono caduti ben 52mm di pioggia a Cervignano del Friuli. Segnaliamo anche 33mm a Borgnano, 26mm a Moruzzo, 18mm a Tavagnacco. Anche la città di Udine è stata colpita da un temporale, con pioggia, vento forte e fulmini. In provincia, le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto punte di 55-60km/h, stanno abbattendo rami e alberi in molte località: diverse le chiamate ai Vigli del Fuoco. Segnalati anche alcuni allagamenti, come a Terzo d’Aquileia.

Altri forti temporali hanno colpito il Trentino Alto Adige nel pomeriggio, scaricando 61mm a Bieno, 48mm a Terragnolo, 42mm a Telve.

Il maltempo continuerà anche domani, sabato 20 luglio, quando avremo temporali molto più forti e intensi sulle Alpi orientali, sin dalle prime ore del mattino, tra Austria e Slovenia, mentre l’instabilità interesserà sin da subito l’Appennino centro-settentrionale tra Romagna e Marche. Nel pomeriggio-sera continuerà l’instabilità nelle regioni del Centro-Nord.

Maltempo Friuli, temporale con forte vento a Tarcento

