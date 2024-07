Maltempo: primi forti temporali in Piemonte, nubifragi sull’Appennino emiliano | VIDEO

MeteoWeb

Iniziano a svilupparsi i primi temporali sui rilievi alpini e sull’Appennino settentrionale. In Piemonte, in un contesto di caldo afoso in pianura, al momento è interessata dai fenomeni la zona di Biella. Sulla città si è abbattuto un nubifragio, con forti raffiche di vento. Biella registra una temperatura di +17°C in pieno giorno, come fosse fine autunno. In zona segnalate anche grandinate con chicchi di piccole dimensioni. Nel Biellese, sono caduti 9mm di pioggia a Trivero, 6mm a Bielmonte, 3mm a Pettinengo.

Temporali sparsi si registrano anche nella Lombardia centro-settentrionale, in Trentino Alto Adige con sconfinamenti in Veneto, nel Friuli Venezia Giulia orientale. In Emilia Romagna, temporali intensi con grandine stanno colpendo la pedemontana parmense e reggiana, interessando anche il Modenese. Segnaliamo 40mm a Belfrote, 30mm ad Agna, 18mm a Palanzano, 14mm a Rugarlo, tutte località del Parmense.

Attenzione alla possibile evoluzione delle prossime ore: in serata, potrebbero attivarsi fenomeni temporaleschi al Nord-Ovest che potrebbero proseguire lungo tutto la Pianura Padana fino al Nord-Est tra la notte e il primo mattino. Il rischio è di possibili nubifragi, grandinate e raffiche di vento.

Maltempo Piemonte, il temporale che ha colpito Biella

Maltempo Piemonte, il temporale visto dall'Aeroporto di Biella

Maltempo Piemonte, il temporale da Vigliano Biellese

