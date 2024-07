Maltempo Lombardia, diluvio tra Comasco e Varesotto: si sfiorano i 200mm | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre forti temporali sono ancora in atto in varie zone della Lombardia, il nord della regione è flagellato dalle piogge che cadono incessanti da ieri sera. Particolarmente colpite le province di Como e Varese, dove si raggiungono addirittura i 190mm dalla mezzanotte. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 196mm a Casasco d’Intelvi, 189mm a Crosio della Valle, 166mm a Cimbro di Vergiate, 162mm a Valmorea, 134mm a Induno Olona, 127mm a Buguggiate, 126mm a Gravedona, 125mm a San Salvatore di Malnate, 124mm a Bonzeno di Bellano, 123mm a Ossuccio, 120mm a Dongo, 118mm a Loveno di Menaggio, 115mm a Lenno, 113mm a Valvarrone, 112mm a Noceno di Vendrogno.

Queste piogge torrenziali hanno ingrossato i corsi d’acqua, causando esondazioni, frane e smottamenti. I torrenti Faloppia e Lura sono esondati e nel Lago di Como si sono riversati detriti per la piena del Breggia. Nella mattinata, è esondato il torrente Telo ad Argegno, nel Comasco. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nelle province di Varese e Como.

Dalle ore 12:00, sulla linea Colico – Chiavenna la circolazione ferroviaria è sospesa tra Dubino e Novate Milanese per l’intervento dei Vigili del Fuoco in prossimità dei binari per la presenza di detriti franosi. I treni possono subire limitazioni e cancellazioni.

Maltempo Lombardia, la piena del Breggia

