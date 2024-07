Maltempo, domenica di piogge torrenziali al Nord: 240mm a Varese, tutti i DATI pluviometrici

MeteoWeb

Si conclude una domenica di maltempo estremo al Nord Italia: tra il lago di Como e il lago Maggiore, al confine tra Piemonte e Lombardia, è caduto un quantitativo pluviometrico davvero eccezionale, da regime alluvionale, con molte località che hanno superato i 200mm di pioggia giornaliera al confine con la Svizzera. Il tutto in un contesto climatico tipicamente autunnale, con temperature massime addirittura inferiori ai +18°C, come a fine novembre.

Tra le località più colpite dalle precipitazioni, segnaliamo:

241mm a Crosio della Valle

a 210mm a Mendrisio

a 205mm a Casasco d’Intelvi

a 194mm a Cimbro di Vergiate

a 183mm a Valmorea

a 162mm a Cantello

a 160mm a San Salvatore di Malnate

a 151mm a Castronno

a 147mm ad Albiolo

ad 140mm a Rasa di Varese

a 130mm ad Ossuccio

ad 128mm a Gravedona

a 125mm a Loveno di Menaggio

a 120mm a Lenno

a 107mm a Varallo Pombia

Tante altre località, soprattutto in Piemonte, hanno subito gravi danni e disagi per il maltempo con accumuli pluviometrici più contenuti ma per piogge decisamente più violente a causa di supercelle temporalesche davvero distruttive.

