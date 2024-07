Maltempo Piemonte, la supercella flagella Astigiano e Alessandrino: Felizzano e Quattordio sommerse dalla grandine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una supercella ha flagellato il Piemonte meridionale nel pomeriggio di oggi, portando grandine fino a 2-3cm e accumuli importanti, ma anche nubifragi e forti raffiche di vento. La supercella si è formata all’altezza di Villafranca/Villanova, nell’Astigiano, per poi spostarsi verso l’Alessandrino. Se nell’Astigiano, la grandine ha raggiunto dimensioni importanti, nell’Alessandrino ad essere straordinari sono stati gli accumuli. Tra le località più colpite ci sono Felizzano e Quattordio, dove la grandine si è accumulata come fosse neve, tanto da richiedere l’intervento di mezzi meccanici per liberare le strade.

Sul fronte piogge, la supercella ha scaricato 35mm ad Asti, dove si sono verificati allagamenti, 29mm ad Alessandria, 18mm a Masio. Notevoli anche le raffiche di vento associate alla supercella: 90km/h a Carentino, 76km/h ad Alessandria e 43km/h ad Asti.

Disagi alla viabilità, anche in autostrada: in A21, tra zona Felizzano (al confine con l’Astigiano) e Alessandria est pioggia, grandine e vento con alcuni automobilisti costretti a fermarsi. Code di alcuni chilometri tra il bivio A26 e Asti est in direzione Torino. Rallentamenti e code anche in direzione Piacenza, sempre sull’A21, tra Alessandria ovest ed est.

Centrale dei Vigili del Fuoco impegnata per chiamate soprattutto per le aree di Alessandria – con alcuni sottopassi invasi dall’acqua – Felizzano, Quattordio. La raccomandazione è di prestare la massima prudenza. Problemi anche per alberi pericolanti.

Dalle ore 16:30 sulla linea Genova-Alessandria, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Alessandria per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Altri temporali sono in atto tra Torinese e Astigiano: attenzione a nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Maltempo Piemonte, violenta grandinata sull'autostrada A21 nei pressi di Felizzano

Video seguente di Jacopo Zannoni.

Maltempo Piemonte, le immagini della supercella tra Alessandria e Tortona

