Maltempo Piemonte: grandine grossa nell’Astigiano, esondazioni nel Novarese | VIDEO

MeteoWeb

Continua il maltempo in Piemonte dopo i temporali di ieri e della notte. In provincia di Asti, nel pomeriggio di oggi si è formata una supercella all’altezza di Villafranca/Villanova, in evoluzione verso est/nord-est, che ha provocato grandine di media taglia, come dimostrano le immagini che arrivano da Cantarana.

Difficoltà per le abbondanti piogge si registrano invece in provincia di Novara e nei suoi dintorni. Nelle ultime 24 ore, si sono accumulati 135mm di pioggia a Varallo Pombia, 112mm a Borgomanero, 78mm a Lozzolo, 54mm a Paruzzaro. Nel Novarese, è esondato parzialmente il Terdoppio in zona Vaprio d’Agogna a causa degli ingenti e insistenti rovesci sul nord della provincia.

Piogge e temporali continueranno a colpire il nord del Piemonte e anche parte del sud anche nelle prossime ore. Solo nella notte, si assisterà ad una miglioramento delle condizioni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.